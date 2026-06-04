Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno | Mi sono risparmiato la trasferta

Erri De Luca ha deciso di non partecipare al festival della letteratura di Salerno, annullando la sua presenza. In un messaggio, lo scrittore ha dichiarato di essersi risparmiato la trasferta. La sua assenza è stata comunicata direttamente dall’organizzazione del festival, senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali fornite. La partecipazione dell’autore era prevista come parte dell’evento, ma ora è stata cancellata senza sostituzioni.

Erri De Luca non aprirà più il festival della letteratura di Salerno, coì lo scrittore ha deciso proprio di non partecipare affatto. Questa decisione è stata presa a seguito delle sue esternazioni su Gaza ed il sionismo Dopo le sue esternazioni su Gaza e il sionismo,Erri De Luca è stato escluso dal festival di Salerno della Letteratura. In realtà lo scrittore doveva fare il discorso di apertura per la manifestazione che si terrà dal 13 al 20 giugno, ma, dopo le sue parole, gli è stato chiesto di partecipare ad un altro degli eventi in programma ma si è pensato non fosse idoneo inserirlo all’apertura del festival. Sembra che lo scrittore non ci sia rimasto male e con il suo modo di fare, che non sembra affatto dispiaciuto, ritiene di non aver sbagliato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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