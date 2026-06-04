errani e vavassori il doppio misto parla italiano

Il torneo di doppio misto ha visto una coppia italiana raggiungere la finale, confermando la presenza di atleti nazionali in una disciplina spesso considerata meno nota. La coppia ha superato diverse squadre durante la competizione, senza perdere un set nelle fasi avanzate. La finale si è conclusa con la vittoria del team italiano, che ha ottenuto il titolo, confermando la buona performance nel settore. La partecipazione ha coinvolto atleti provenienti da vari paesi, con l’Italia che ha ottenuto il risultato più rilevante.

Disciplina misteriosa ai più, si potrebbe ironizzare sostenendo che il doppio misto possa essere equiparato a una commedia degli equivoci, dove due persone cresciute in universi tennistici molto diversi devono. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Tennis Roland Garros si parla Italiano

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