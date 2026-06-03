Roland Garros Errani e Vavassori travolgenti | gli azzurri sono in finale nel doppio misto

Da sportface.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roland Garros, Errani e Vavassori sono approdati in finale nel doppio misto dopo aver vinto la semifinale contro Siegemund e Roger-Vasselin. I campioni in carica hanno dominato l'incontro e si preparano a giocare la finale giovedì a mezzogiorno.

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I campioni in carica dominano la semifinale contro Siegemund e Roger-Vasselin. Giovedì a mezzogiorno andranno a caccia del bis parigino. Sara Errani e Andrea Vavassori sono a un passo dal sogno. I due azzurri hanno conquistato la finale del torneo di doppio misto del Roland Garros 2026, confermando il loro straordinario feeling con la terra rossa di Parigi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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