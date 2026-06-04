Erasmus+ porta Foggia nel Pacifico | il modello degli agriturismi arriva a Vanuatu

Il progetto Erasmus+ ‘The Agriculture-Tourism Alliance: From Farm to Fork Strategy in the Pacific Island Countries — Capacity Building in Higher Education — 101177322 (Agri-Tour)’ è il primo progetto Erasmus+ tra Europa e Oceano Pacifico e mira a promuovere la buona pratica degli agriturismi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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