Una scossa di magnitudo 5.5 si è verificata tra le isole Salomone e Vanuatu, a una profondità di soli 9 km. La vicinanza alla superficie aumenta il rischio di danni locali. Le placche tettoniche sotto le isole Salomone si muovono lungo una faglia attiva, generando frequenti sismi in questa zona. La scossa è stata avvertita nelle aree circostanti, senza segnalazioni di danni immediati.

? Domande chiave Perché la profondità di soli 9 km aumenta il rischio locale?. Come si muovono le placche sotto le isole Salomone?. Quali eventi megasisimici hanno colpito questa zona in passato?. Cosa può scatenare un nuovo spostamento della placca australiana?.? In Breve Epicentro a 9 km di profondità causato dalla subduzione tra placca australiana e pacifica.. Oltre 2mila eventi sismici con magnitudo superiore a 5 ogni decennio nella regione.. Storico sisma di magnitudo 8.1 nel 2007 con tsunami distruttivo sulle Isole Salomone.. Rischio costante per le comunità costiere dovuto alla posizione nella Cintura di Fuoco.. Un forte terremoto di magnitudo 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pacifico, scossa di magnitudo 5.5 tra le isole Salomone e Vanuatu

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