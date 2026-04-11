Artemis II il recupero degli astronauti nel Pacifico

Gli astronauti dell’equipaggio di Artemis II, la prima missione umana sulla Luna dopo oltre 50 anni, sono tornati sulla Terra e hanno effettuato l’ammaraggio nel Pacifico venerdì. Uno dopo l’altro, sono usciti dalla capsula lunare, che è stata recuperata dopo l’atterraggio in mare. La missione ha coinvolto quattro membri dell’equipaggio, tutti rientrati sani e salvi.

I primi astronauti a visitare la Luna dopo più di mezzo secolo sono tornati sulla Terra. L’equipaggio di quattro persone dell’Artemis II è emerso uno per uno dalla capsula lunare venerdì dopo un ammaraggio nel Pacifico. I quattro astronauti, tre americani e un canadese hanno stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il loro sorvolo lunare, superando l’Apollo 13. Gli astronauti di Artemis II non sono atterrati sulla Luna e nemmeno hanno orbitato attorno ad essa. Ma hanno potuto fare il giro dietro il lato nascosto della luna e hanno catturato panorami mai visti prima dall’occhio umano insieme a un’eclissi solare totale. Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artemis II, il recupero degli astronauti nel Pacifico Artemis II, gli astronauti rientrati sulla Terra: ammaraggio nel PacificoI quattro astronauti, tre americani e uno canadese, impegnati nella missione Artemis II sono rientrati nella notte con un ammaraggio spettacolare... Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Artemis II Flight Day 9: Crew Prepares to Come Home Temi più discussi: Artemis II, il recupero degli astronauti nel Pacifico; Artemis II, recupero in mare: sommozzatori e mezzi veloci in azione dopo l’ammaraggio; Ritorno alla Luna, è partita la missione Artemis II VIDEO; Come funziona il rientro di Artemis II dalla Luna. Artemis II, il recupero degli astronauti nel PacificoI primi astronauti a visitare la Luna dopo più di mezzo secolo sono tornati sulla Terra. L'equipaggio di quattro persone dell'Artemis II è emerso uno per uno ... lapresse.it Artemis II, il ritorno: gli astronauti sono sulla Terra. L'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma. «E' stata una missione perfetta»Missione compiuta. La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così il viaggio di ... ilmattino.it La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com