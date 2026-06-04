era solo una questione di tempo la scuola di volo va sospesa

Una richiesta di sospensione cautelativa delle attività di una scuola di volo presso l’aeroporto di Valbrembo è stata presentata. La richiesta riguarda la verifica delle condizioni di sicurezza della struttura. Al momento, le attività della scuola di volo sono sospese in attesa di accertamenti. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela degli studenti e del personale coinvolto. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Richiesta di sospensione cautelativa delle attività di scuola volo presso l’aeroporto di Valbrembo e verifica delle condizioni di sicurezza. È il titolo della lettera inviata all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione e civile, e alla Prefettura di Bergamo, dai sindaci dei Comuni attorno all’aviosuperficie di Valbrembo, dopo lo schianto di lunedì pomeriggio, avvenuto in prossimità di aree abitate, che è costato la vita all’istruttore di volo 26enne Daniel Taino. In sostanza i primi cittadini di Valbrembo, Veniero Arrigoni, Ponte San Pietro, Matteo Macoli, Paladina, Gianmaria Brignoli, Brembate Sopra, Tiziano Ravasio e Almenno San Bartolomeo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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