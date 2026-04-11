A pochi minuti dall'inizio della partita tra Atalanta e Juventus, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha affermato che il risultato del Milan non rappresenta una priorità per la sua squadra. Inoltre, ha commentato la questione del rinnovo di contratto dell'allenatore, definendola solo una questione di tempo. Le sue parole sono state raccolte nel prepartita, prima dell'inizio del match.

di Francesco Spagnolo Chiellini a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del dirigente bianconero prima del match. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. RINNOVO SPALLETTI – « Io ve lo dicevo da tempo. Era solo una questione di tempo ». QUARTO POSTO – « In questo momento a noi interessa poco e niente il risultato del Milan. Dobbiamo pensare a noi stessi e alla partita di stasera. Verosimilmente sarà una lotta fino all’ultimo minuto ed è chiaro che la sfida di oggi ha un valore importante ». GIUDIZIO ALLENATORI ITALIANI – « Secondo me in tutto il mondo c’è la fretta nel giudizio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a Sky: «Il risultato del Milan non ci interessa. Rinnovo Spalletti? Era solo questione di tempo»

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