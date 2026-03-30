Carlos Sainz polemico | L’incidente di Bearman? Era solo questione di tempo… non ci hanno ascoltato

Durante il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si sono verificati diversi eventi significativi. Tra questi, un incidente che ha coinvolto i piloti Oliver Bearman e Franco Colapinto e, successivamente, le dichiarazioni di Carlos Sainz, che ha commentato polemicamente l’accaduto, affermando che l’incidente di Bearman era inevitabile e che le sue preoccupazioni non sono state ascoltate. Il weekend ha visto anche ottime prestazioni di alcuni piloti e un duello intenso tra altri.

Il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, ha messo in mostra un Andrea Kimi Antonelli nuovamente stellare, un Charles Leclerc tostissimo nel duello diretto con George Russell ma, anche, un terribile incidente che ha coinvolto Oliver Bearman e Franco Colapinto. L’argentino, prima dell’approccio alla Spoon Curve, ha rallentato nettamente per colpa della ricarica della Power Unit, l’inglese lo ha evitato ma è finito sull’erba, andando poi a schiantarsi con una decelerazione da ben 50G. Chi ha usato parole dure su quanto accaduto è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo, da sempre molto attento alle questioni legate alla sicurezza, ha voluto dire la sua sull’incidente di Suzuka: “ Non l’ho visto, ma posso solo immaginare cosa sia successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Sainz polemico: “L’incidente di Bearman? Era solo questione di tempo… non ci hanno ascoltato” Articoli correlati Leggi anche: Carlos Sainz: la disattenzione della FIA causa l’incidente di Oliver Bearman. Carlos Sainz e Lucas Cruz si separano dopo un'era storica allaSi chiude una pagina fondamentale per la Dakar e per l’automobilismo sportivo spagnolo: una collaborazione lunga oltre un decennio tra due... Approfondimenti e contenuti su Carlos Sainz Discussioni sull' argomento F1, polemiche dopo l’incidente a Bearman. I piloti: Colpa dei motori ibridi; Sainz furioso dopo l'incidente di Bearman: Lo avevamo detto, la FIA ci ascolti. Carlos Sainz polemico: L’incidente di Bearman? Era solo questione di tempo… non ci hanno ascoltatoIl Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, ha messo in mostra un Andrea Kimi Antonelli nuovamente stellare, un ... oasport.it Carlos Sainz e la voglia di far tornare grande la WilliamsChe Carlos Sainz jr fosse un tipo diretto lo si era ben capito già ai tempi della Ferrari. Diretto nelle parole come in pista, basti ricordare gli scontri con Leclerc del 2024 quando lo ... msn.com CARLOS SAINZ: “INCIDENTE BEARMAN LE REGOLE PRESENTANO DELLE LACUNE “L'incidente a cui abbiamo assistito oggi era qualcosa di cui i piloti avevano avvertito la FIA e la FOM: era solo questione di tempo. Immaginate se fosse successo a Jedd - facebook.com facebook #F1 || QUALI • Clasificación Final ANTONELLI 1:28.778 Russell +0.298 Piastri +0.354 9- Gabriel BORTOLETO 15- Franco COLAPINTO 16- Carlos SAINZ 19- Sergio PÉREZ 21- Fernando ALONSO #JapaneseGP x.com