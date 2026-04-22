Era ai domiciliari ma coordinava lo spaccio dei pusher venticinquenne va in carcere

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è stato arrestato e trasferito in carcere. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe continuato a gestire attività di spaccio coordinando i pusher e ricevendo persone estranee nella propria abitazione, in violazione alle disposizioni impostegli. La vicenda riguarda un'operazione di polizia volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Gli erano stati concessi i domiciliari con il braccialetto elettronico, ma ciononostante avrebbe continuato a spacciare ricevendo, in violazione delle disposizioni, anche gente estranea in casa. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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