Dopo aver vissuto il Piazza di Siena a Roma, la nazionale italiana di salto ostacoli è pronta a tornare in scena pensando al prossimo obiettivo stagionale: quello della terza tappa della League of Nations 2026. L’evento si terrà a Rotterdam, in terra olandese, e vedrà l’Italia sfidare le migliori nazionali del pianeta nella prova a squadre, portandosi dietro le ottime impressioni del quarto posto nella Coppa delle Nazioni. Piergiorgio Bucci con Hantano,Emanuele Camilli con Chacareno PS,Emanuele Gaudiano con Esteban de Hus,Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle. Oltre al Tecnico Selezionatore Stefano Cesaretto, il Team Italia per Rotterdam sarà completato dal Capo Equipe Marco Bergomi e dal veterinario di squadra Cristiano Pasquini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations di Rotterdam: Piergiorgio Bucci torna con Hantano

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