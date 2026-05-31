Equitazione | Piergiorgio Bucci si prende il Piazza di Siena! Successo clamoroso dell’azzurro a Roma

Notizia in breve

Piergiorgio Bucci ha vinto il Gran Premio Roma al Piazza di Siena 2026. L’azzurro ha conquistato il primo posto in una gara molto attesa. La competizione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di diversi cavalieri di rilievo. Bucci è riuscito a prevalere sugli avversari nel concorso equestre. La vittoria rappresenta un risultato importante per il cavaliere italiano.