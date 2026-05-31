Equitazione | Piergiorgio Bucci si prende il Piazza di Siena! Successo clamoroso dell’azzurro a Roma
Piergiorgio Bucci ha vinto il Gran Premio Roma al Piazza di Siena 2026. L’azzurro ha conquistato il primo posto in una gara molto attesa. La competizione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di diversi cavalieri di rilievo. Bucci è riuscito a prevalere sugli avversari nel concorso equestre. La vittoria rappresenta un risultato importante per il cavaliere italiano.
Piergiorgio Bucci ce l’ha fatta: il cavaliere italiano si è preso la vittoria nel Gran Premio Roma al Piazza di Siena 2026. La gara individuale più ambita dai partecipanti alla kermesse capitolina torna a parlare italiano a 9 anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2017 fu Lorenzo De Luca ad alzare le braccia al cielo a Villa Borghese. Concorso straordinario per l’azzurro che, non avendo Hantano a disposizione (il suo cavallo di punta fermato da un attacco febbrile negli scorsi giorni), venerdì era stato costretto a rinunciare alla Coppa delle Nazioni e oggi si è presentato fra i partecipanti montando uno splendido Pallieter vd N.Ranch. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma! Italia sul gradino più alto del podio dopo 9 anniPiergiorgio Bucci ha vinto il Gran Premio Roma a Piazza di Siena 2026, portando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo nove anni.
Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourA Città del Messico si è conclusa la seconda tappa del Global Champions Tour 2026, il massimo circuito internazionale di salto ostacoli.
Temi più discussi: Piazza di Siena: Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. L’Italia schiera Casadei al posto di Bucci; Aachen: Piergiorgio Bucci qualificato per il Gran Premio Rolex; IPPICA: Giacomo Casadei parteciperà con l’Italia alla Coppa delle Nazioni; Equitazione, Italia costretta ad un cambio di formazione per la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Arriva Casadei.
Cambia la squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni dello CSIO di Roma - Piazza di Siena: Piergiorgio Bucci viene sostituito da Giacomo Casadei... (l'articolo completo cliccando sul titolo) #cavallomagazine facebook
LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma! Italia sul gradino più alto dopo 9 anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Parte la statunitense Marilyn Little montando La Contessa. Si stringe il cerchio dei possibili vincitori ... oasport.it
Piergiorgio Bucci: dalla dieta allo stretching. I segreti del cavaliere azzurro a FieracavalliLo show jumper di cui si parla di più in questi giorni si chiama Piergiorgio Bucci ed è un affascinante fuoriclasse del salto ostacoli. Dagli esordi ai numerosi ori e riconoscimenti internazionali, la ... gazzetta.it