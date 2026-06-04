La settimana in corso sarà determinante per risolvere la crisi al Comune di Foggia. La questione riguarda la possibilità di approvare definitivamente il Bilancio o di rinviare la verifica, con il rischio di compromettere l’approvazione stessa. La decisione dipende dal superamento delle tensioni tra episcopato e il campo largo, che al momento rappresentano un bivio tra soluzione definitiva e prolungamento della crisi.

È una settima decisiva per archiviare una volta per tutte la crisi al Comune di Foggia e voltare pagina, oppure trascinarsi la verifica, rischiando un buco nell’acqua al voto sul Bilancio. La sindaca Maria Aida Episcopo e il suo campo largo sono davanti a un bivio, prima della fatidica data. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campo largo al bivio: numeri risicati per Episcopo, cresce il malcontento tra cinquestelle e socialistiAl bivio, il gruppo di maggioranza ottiene numeri limitati nel voto su Episcopo, mentre tra i sostenitori dei Cinquestelle e dei Socialisti cresce il...

Campo largo al bivio: per le associazioni di Sinistra “Game Over”A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste, le associazioni di sinistra a Avellino sono impegnate a definire il loro scenario...

Temi più discussi: Episcopo e campo largo a un bivio: risolvere la crisi per non rischiare un buco nell'acqua al Bilancio; Accelerare il rimpasto al Comune di Foggia: Pd e M5s chiedono alla sindaca di superare la fase di stallo; Campo largo sempre più minato, scontri tra eletti e nervi tesi per il cambio di passo mai realizzatosi; Campo largo al bivio: numeri risicati per Episcopo, cresce il malcontento tra cinquestelle e socialisti.

Campo largo al bivio: numeri risicati per Episcopo, cresce il malcontento tra cinquestelle e socialisti x.com

CAMPO SCRICCHIOLA Comune di Foggia, il campo largo scricchiola: M5S e Psi alzano il pressing sulla sindaca EpiscopoFOGGIA – La maggioranza che sostiene la sindaca Maria Aida Episcopo entra in una fase delicata. La verifica politica attesa nelle prossime settimane si intreccia con tensioni sempre più evidenti all’i ... statoquotidiano.it

Campo largo al bivio: numeri risicati per Episcopo, cresce il malcontento tra cinquestelle e socialistiResistenze di M5S e Psi in Consiglio. Il 2 giugno la sindaca potrebbe sciogliere le riserve sulla nuova Giunta, ma alcune forze politiche sono scettiche ... foggiatoday.it