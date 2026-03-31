Campo largo al bivio | per le associazioni di Sinistra Game Over

A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste, le associazioni di sinistra a Avellino sono impegnate a definire il loro scenario politico. Le divergenze tra i vari gruppi si fanno più evidenti, mentre il conto alla rovescia per le elezioni amministrative prosegue senza soste. La situazione rimane in evoluzione, con le decisioni ancora da prendere riguardo alle alleanze e alle candidature.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ sempre più conto alla rovescia per le prossime elezioni amministrative ad Avellino a meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste. E intanto, puntuale come ogni competizione elettorale, nel centrosinistra più che una corsa unitaria sembra prendere forma una competizione interna. L’idea del cosiddetto “campo largo”, evocata a più riprese anche a livello nazionale, si scontra ancora una volta con vecchie fratture, personalismi e strategie divergenti. L’iniziativa pubblica promossa da realtà civiche e politiche come SiPuò Avellino, Controvento Avellino e Sinistra Italiana dell’emblematico titolo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo largo al bivio: per le associazioni di Sinistra “Game Over” Articoli correlati Campo largo, le associazioni rilanciano: “Serve ordine nei rapporti”Tempo di lettura: 3 minutiProsegue il confronto nel centrosinistra avellinese in vista delle elezioni amministrative del 2026. Leggi anche: Sinistra Italiana, mosse per crescere. I test chiave: elezioni e campo largo: "Sanità e diritto al lavoro le priorità"