Campo largo al bivio | numeri risicati per Episcopo cresce il malcontento tra cinquestelle e socialisti

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al bivio, il gruppo di maggioranza ottiene numeri limitati nel voto su Episcopo, mentre tra i sostenitori dei Cinquestelle e dei Socialisti cresce il malcontento. Sul fronte dei debiti fuori bilancio, vengono affrontati i problemi più urgenti, con discussioni che coinvolgono diversi membri dell’amministrazione. La questione dei finanziamenti non previsti si fa sempre più centrale nel dibattito politico locale.

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Sui debiti fuori bilancio tutti i nodi vengono al pettine, come recita uno dei claim che circolano in questi giorni in città. M5S e Psi si sono coalizzati e hanno fatto capire a sindaca e Giunta, costrette agli ‘straordinari’ in una seduta di seconda convocazione, che il voto non può essere un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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