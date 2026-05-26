Campo largo al bivio | numeri risicati per Episcopo cresce il malcontento tra cinquestelle e socialisti

Sui debiti fuori bilancio tutti i nodi vengono al pettine, come recita uno dei claim che circolano in questi giorni in città. M5S e Psi si sono coalizzati e hanno fatto capire a sindaca e Giunta, costrette agli ‘straordinari’ in una seduta di seconda convocazione, che il voto non può essere un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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