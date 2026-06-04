Eolico davanti a Rimini Legacoop | Nucleare e rinnovabili non sono alternative superare contrapposizioni

Notizia in breve

È stato riaperto il dibattito sul progetto di eolico offshore davanti alla costa di Rimini, con discussioni legate anche alla legge delega sul nucleare attualmente all'esame della Camera. Legacoop Romagna ha affermato che nucleare e fonti rinnovabili non sono alternative, sottolineando la necessità di superare le contrapposizioni ideologiche che potrebbero ostacolare lo sviluppo di entrambe le opzioni.