Dialogo partecipazione e visione condivisa per il futuro di Terni | superare le contrapposizioni per costruire il bene comune

A Terni si parla di un nuovo approccio politico che favorisca un clima più sereno e meno conflittuale, con l’obiettivo di mettere al centro il bene comune. La città cerca di superare le contrapposizioni tra le parti per avviare un percorso condiviso, basato sulla partecipazione e sulla collaborazione. Le discussioni si concentrano sulla necessità di un cambio di passo per promuovere un futuro più stabile e lungimirante.

"Terni ha bisogno di un cambio di passo: un clima politico sereno, non conflittuale e finalmente orientato al solo bene comune.È doveroso superare logiche di perenne contrapposizione per costruire una visione condivisa della città, capace di affrontare con serietà le sfide del presente e, nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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