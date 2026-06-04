Entro il 2030 l’Intelligenza Artificiale potrebbe consumare acqua pari al fabbisogno di 1,3 miliardi di persone
Un rapporto delle Nazioni Unite avverte che entro il 2030 l’Intelligenza Artificiale potrebbe richiedere quantità di acqua equivalenti al fabbisogno di 1,3 miliardi di persone. La crescita dell’IA comporta un aumento nel consumo di risorse naturali, in particolare acqua. Il documento evidenzia come l’espansione di questa tecnologia possa influenzare significativamente le risorse idriche globali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo rapporto ONU accende i riflettori sull’impatto ambientale dell’IA. L’espansione dell’Intelligenza Artificiale rischia di avere conseguenze significative sulle risorse naturali del pianeta. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite dedicato al costo ambientale dell’IA, entro il 2030 il settore potrebbe arrivare a consumare una quantità d’acqua equivalente a quella necessaria per soddisfare i bisogni di 1,3 miliardi di persone, una cifra paragonabile all’intera popolazione dell’Africa subsahariana. Lo studio stima inoltre che il comparto dell’IA potrebbe richiedere fino a 945 terawattora di energia elettrica, un volume pari a circa tre volte il consumo complessivo di Paesi densamente popolati come Pakistan, Bangladesh e Nigeria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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