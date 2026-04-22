Tagli al fondo disabili | 160.000 persone fuori dal programma entro il 2030

Il governo albanese ha annunciato una ristrutturazione del programma di assistenza per le persone disabili, prevedendo che entro il 2030 circa 160.000 individui potrebbero perdere l’accesso ai servizi previsti. La decisione riguarda il taglio delle risorse destinate a questo fondo, con un impatto significativo sulle persone coinvolte. La misura ha generato reazioni da parte di associazioni e rappresentanti di categorie vulnerabili.

Il governo Albanese ha delineato un piano di ristrutturazione drastica per il National Disability Insurance Scheme, prevedendo che entro il 2030 circa 160.000 persone perderanno l’accesso ai benefici attualmente garantiti. L’annuncio, reso pubblico mercoledì dal ministro della salute Mark Butler presso il National Press Club di Canberra, punta a contenere i costi del programma da 50 miliardi di dollari attraverso una revisione dei criteri di eleggibilità e una limitazione della crescita annuale dei piani assistenziali. Le proiezioni attuali indicano che il numero di partecipanti al sistema potrebbe scendere a 600.000 entro la fine del decennio, partendo dagli attuali 760.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tagli al fondo disabili: 160.000 persone fuori dal programma entro il 2030 Notizie correlate VW: utili dimezzati, 50.000 licenziamenti entro il 2030Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato nel 2025 un utile netto crollato a 6,9 miliardi di euro, dimezzato rispetto all’anno... Leggi anche: Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030 Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Germania: tagli all’assistenza per disabili e genitori single?; Taglio del nastro alla Casa dell’Elce. Una vita piena anche nella disabilità. Fondo Non autosufficienza: rischio tangibile di tagliIn questi giorni è alta l’allerta tra associazioni ed organizzazioni legate alla disabilità, che denunciano la possibilità di un taglio al Fondo per la Non autosufficienza Lo scorso 14 febbraio si è ... disabili.com ‘Tagli’ a disabili e poveri per pagare i bonus e gli 80 euroNei giorni scorsi, scrive il Fatto, si è scoperto che per effetto di un’ intesa nella Conferenza Stato-Regioni è stato deciso un maxi-taglio ai fondi sociali che vengono trasferiti dal primo alle ... affaritaliani.it Cpr e tagli alle grandi opere, il governo assedia la Toscana x.com la Repubblica. . Il deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del Ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza e sul tema presenta un'interrogazione parlamentare. La somma inizialmente pari a 2 - facebook.com facebook