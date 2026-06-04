Enrico Brignano torna ad Ancona | al PalaPrometeo un nuovo appuntamento del tour ' Bello di mamma'
Enrico Brignano torna ad Ancona con un nuovo spettacolo del tour 'Bello di mamma'. L’evento si terrà al PalaPrometeo e rappresenta un nuovo appuntamento con la sua comicità. L’artista, noto per la capacità di coinvolgere il pubblico, proseguirà anche durante l’autunno e l’inverno con le sue esibizioni. Brignano è riconosciuto come uno tra gli attori e comici più popolari in Italia, capace di riempire teatri, arene e palazzetti.
ANCONA - Sarà un’estate (e un autunno-inverno) in compagnia della simpatia e dell’ironia di uno tra gli artisti più amati della comicità del nostro Paese, tra gli attori capaci di riempire teatri, arene e palazzetti con la sola forza della parola: Enrico Brignano. E difatti il mattatore del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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