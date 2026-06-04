Enrico Brignano torna ad Ancona | al PalaPrometeo un nuovo appuntamento del tour ' Bello di mamma'

Notizia in breve

Enrico Brignano torna ad Ancona con un nuovo spettacolo del tour 'Bello di mamma'. L’evento si terrà al PalaPrometeo e rappresenta un nuovo appuntamento con la sua comicità. L’artista, noto per la capacità di coinvolgere il pubblico, proseguirà anche durante l’autunno e l’inverno con le sue esibizioni. Brignano è riconosciuto come uno tra gli attori e comici più popolari in Italia, capace di riempire teatri, arene e palazzetti.