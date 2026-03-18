Enrico Brignano torna al one man show con ‘Bello di mamma!’

Enrico Brignano riprende il suo spettacolo con ‘Bello di mamma!’, dopo aver portato in scena ‘I 7 Re di Roma’, una commedia musicale molto apprezzata in Italia. Lo show è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B e rappresenta il ritorno dell’attore e comico sul palco con un format di spettacolo singolo. La produzione è stata annunciata di recente.

ROMA – Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che ha raccolto un forte consenso in tutta Italia, , prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni. Lo spettacolo, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, continua ad andare in scena nei teatri. Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti – prima o poi – sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Enrico Brignano torna al one man show con ‘Bello di mamma!’ Articoli correlati Leggi anche: Enrico Brignano arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Bello di mamma!” "Bello di mamma!": disponibili i nuovi biglietti per lo show di Brignano al PalarescifinaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Già... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrico Brignano Temi più discussi: Brignano va in scena a Bergamo con i suoi ricordi, ma senza nostalgia; Torniamo bambini, stasera. Enrico Brignano arriva al PalaPrometeo di Ancona con il monologo Bello di mamma!; Enrico Brignano torna in scena: sul palco del PalaPrometeo di Ancona con Bello di mamma! sabato 14 marzo; Enrico Brignano, un mattatore al PalaTerni. Sold out per i due spettacoli: oltre 9 mila spettatori. Enrico Brignano conquista la ChorusLife Arena fra risate, emozioni e un po’ di nostalgiaSuccesso per Enrico Brignano alla ChorusLife a Bergamo. L’attore, comico e cabarettista ha dato vita a una serata davvero speciale con lo spettacolo Bello di mamma!, molto apprezzato dal numeroso ... bergamonews.it Enrico Brignano ritorna all'one man show con Bello di mamma! Il tour inizia da Terni con un doppio appuntamentoLo spettacolo, già applaudito nell’estate del 2025 nelle arene all’aperto, approda ora in una nuova versione pensata per una tournée nei palasport ... corrieredellumbria.it Enrico Brignano torna in scena: sul palco del PalaPrometeo di Ancona con "Bello di mamma!" sabato 14 marzo https://marcheinfinite.com/2026/03/12/enrico-brignano-torna-in-scena-sul-palco-del-palaprometeo-di-ancona-con-bello-di-mamma-sabato-14-mar - facebook.com facebook