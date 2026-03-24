La comicità di Enrico Brignano torna sul palco con il nuovo one man show Bello di mamma

Martedì 30 giugno, un comico italiano sarà a Riccione per presentare il suo nuovo spettacolo. Si tratta di un monologo accompagnato da un'orchestra dal vivo, che affronta temi come nostalgia, caos quotidiano e il desiderio di riscoprire le proprie radici. Lo spettacolo si intitola “Bello di mamma” ed è il primo della sua nuova tournée.

Martedì 30 giugno Enrico Brignano, uno dei comici più amati d'Italia, porta a Riccione il suo nuovo spettacolo “Bello di mamma”: un monologo con orchestra dal vivo che parla di nostalgia, presente caotico e bisogno di ritrovare radici. Un ritorno alle origini del one man show, nel senso più nobile del genere, e insieme una riflessione sul tempo in cui viviamo, condotta con ironia, tenerezza e lucidità. L'appuntamento si inserisce nel nuovo filone editoriale di Riccione dedicato alle grandi icone della comicità italiana, che troverà in piazzale Roma la sua cornice ideale. La piazza più iconica della città si aprirà a una nuova dimensione di spettacolo, affiancando alla programmazione musicale un calendario che conterà oltre dieci grandi appuntamenti live distribuiti nell'arco della stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Enrico Brignano torna al one man show con ‘Bello di mamma!’ROMA – Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che ha raccolto un forte consenso in tutta Italia, Enrico Brignano torna al... Leggi anche: Enrico Brignano arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Bello di mamma!” Una selezione di notizie su Enrico Brignano Temi più discussi: Torniamo bambini, stasera. Enrico Brignano arriva al PalaPrometeo di Ancona con il monologo Bello di mamma!; Riapre ai grandi eventi il Palarescifina, sul palco la comicità di Brignano; Il portale del Ticino; Enrico Brignano domani a Messina al Palarescifina con Bello di mamma!: biglietti ancora disponibili. A Riccione arriva Enrico Brignano con il suo nuovo show Bello di mamma!Enrico Brignano arriva a Riccione il 30 giugno con Bello di mamma!, il suo nuovo spettacolo in tour dell'estate 2026. Un ritorno alle origini del one man ... chiamamicitta.it La comicità arriva sul palco di piazzale Roma con Enrico BrignanoEnrico Brignano arriva a Riccione il 30 giugno con Bello di mamma!, il suo nuovo spettacolo in tour dell'estate 2026. Il comico entra a far parte del palinsesto di eventi estivi che prevede nel 2026 ... newsrimini.it Enrico Brignano a Tagliacozzo: svelato il primo ospite del Festival di Mezza Estate - facebook.com facebook