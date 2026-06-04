Enrico Brignano torna a Pescara con lo spettacolo Bello di mamma

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enrico Brignano tornerà a Pescara con lo spettacolo “Bello di mamma” dopo aver ottenuto un grande successo in Italia. La data dell’evento non è stata ancora comunicata.

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Dopo il grande successo che ha riscosso in tutta Italia, Enrico Brignano farà nuovamente tappa a Pescara.Tornerà il prossimo 5 dicembre con lo spettacolo “Bello di mamma”, che si terrà al Palasport Giovanni Paolo II.Come sempre, uno one-man show durante il quale il comico romano metterà in campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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