Enrico Brignano al Teatro Verdi con Bello di mamma

Dopo il successo de I 7 Re di Roma l’artista torna a un percorso teatrale più personale con uno spettacolo che intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i paradossi del nostro tempo.Le nostre paure, i tempi che cambiano e ci rincorrono incessantemente, la confusione e la fragilità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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ENRICO BRIGNANO al Teatro Verdi di Firenze con I 7 RE DI ROMA

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