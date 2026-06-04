Enrico Brignano a Bari con il suo spettacolo ‘Bello di mamma!’

Enrico Brignano sarà a Bari con il suo spettacolo ‘Bello di mamma!’. L’artista, noto per la comicità e l’ironia, prosegue la tournée che lo vede protagonista in diverse città italiane. Lo spettacolo si terrà in una location ancora da definire, con biglietti disponibili presso i canali ufficiali. Brignano, attore e comico, ha una lunga carriera caratterizzata da concerti che riempiono teatri, arene e palazzetti.

Sarà un’estate (e un autunno-inverno) in compagnia della simpatia e dell’ironia di uno tra gli artisti più amati della comicità del nostro Paese, tra gli attori capaci di riempire teatri, arene e palazzetti con la sola forza della parola: Enrico Brignano. E difatti il mattatore del palcoscenico è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Enrico Brignano: Non puoi stare tranquillo nemmeno se sei il Papa | Che tempo che fa

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