Enogastronomia a Castel San Giorgio torna La notte del rosso

Sabato 6 e domenica 7 giugno, a partire dalle ore 19:00, gli spazi di Villa Calvanese a Castel San Giorgio (Salerno) ospitano l'edizione 2026 de "La Notte del Rosso". La manifestazione, organizzata dall'Associazione Aiuto ETS ODV in collaborazione con la delegazione salernitana dell'AIS, propone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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