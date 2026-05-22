Castel San Giorgio dal 23 al 25 maggio torna Birra in villa

Dal 23 al 25 maggio, Villa Calvanese a Castel San Giorgio ospita la nuova edizione di Birra in Villa, festival dedicato esclusivamente alla birra artigianale campana. La manifestazione riunisce birrifici regionali per tre giornate di degustazioni, formazione e intrattenimento.Il programmaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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