Un incidente si è verificato di nuovo in via Noce, provocando paura tra i residenti. La strada che collega la quartiere a Tavarnelle è spesso teatro di episodi simili. I cittadini lamentano la velocità delle auto e l’assenza di marciapiedi, che aumentano il rischio di incidenti. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza stradale in zona. La via resta senza interventi di messa in sicurezza da parte delle autorità.

Paura e rabbia tra i cittadini di Noce, dopo l’ennesimo incidente avvenuto sulla strada che collega la frazione a Tavarnelle. È successo lunedì: un impatto violentissimo tra due auto e la paura che si taglia con il coltello per quella che è stata una tragedia sfiorata. Al momento delll’impatto, sul ciglio della strada, si trovavano anche un uomo e una ragazza, rimasti illesi ma sotto shock. La vicenda ha riacceso l’esasperazione di chi da tempo denuncia la pericolosità della strada. I residenti tornano a puntare il dito contro l’eccessiva velocità e la mancanza di marciapiedi e camminamenti, lungo una strada stretta e costantemente utilizzata dai pedoni per raggiungere Tavarnelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ennesimo incidente in via Noce, la rabbia dei residenti: "Qui le auto corrono e non ci sono i marciapiedi"

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