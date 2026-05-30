Un incidente si è verificato sulla provinciale che attraversa la quartiere di Gabbiano. I residenti avevano già segnalato problemi di visibilità lungo questa strada, evidenziando un rischio di incidenti. Le dichiarazioni indicano che le condizioni di sicurezza erano note e che si erano già verificati altri episodi in passato. La situazione ha suscitato reazioni di frustrazione tra chi vive nel quartiere.

"Purtroppo lo avevamo annunciato, la visibilità lungo le strade che attraversano la contrada di Gabbiano denota uno stato di scarsa sicurezza, tanto che si verificano incidenti". Sono stati i residenti stessi della contrada Gabbiano di Fermo a sollevare, per l’ennesima volta, il problema. L’ultimo episodio risale a giovedì 28 maggio, quando intorno alle ore 17 si è verificato un violento scontro nell’incrocio fra la strada provinciale 37 Maceratese e la strada comunale Santa Croce, nel territorio appunto di Gabbiano di Fermo. "Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto tra i due veicoli coinvolti – spiegano i residenti – non sono stati registrati feriti gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla provinciale. La rabbia dei residenti: "Lo avevamo annunciato"

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