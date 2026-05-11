Incidente mortale in viale Marconi la rabbia dei residenti | Quell' incrocio è pericolosissimo
Un incidente mortale si è verificato questa mattina in viale Marconi, suscitando reazioni di rabbia tra i residenti della zona. Da tempo, in quell’area si segnalano frequenti episodi di incidenti, tanto che alcuni cittadini la chiamano “l'incrocio della morte”. Secondo le testimonianze, le frenate improvvise e gli schianti sono elementi comuni, e le urla delle persone coinvolte si sentono dalle finestre delle abitazioni vicine.
“Lo chiamiamo ‘incrocio della morte’ perché a cadenza settimanale sentiamo dalle finestre le tipiche frenate che precedono lo schianto, e poi gli scontri e le urla delle persone coinvolte”.Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, due motociclisti di appena 22 anni sono morti a causa di un.🔗 Leggi su Romatoday.it
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