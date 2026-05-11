Incidente mortale in viale Marconi la rabbia dei residenti | Quell' incrocio è pericolosissimo

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in viale Marconi, suscitando reazioni di rabbia tra i residenti della zona. Da tempo, in quell’area si segnalano frequenti episodi di incidenti, tanto che alcuni cittadini la chiamano “l'incrocio della morte”. Secondo le testimonianze, le frenate improvvise e gli schianti sono elementi comuni, e le urla delle persone coinvolte si sentono dalle finestre delle abitazioni vicine.

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“Lo chiamiamo ‘incrocio della morte’ perché a cadenza settimanale sentiamo dalle finestre le tipiche frenate che precedono lo schianto, e poi gli scontri e le urla delle persone coinvolte”.Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, due motociclisti di appena 22 anni sono morti a causa di un.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente mortale, camion cisterna si ribalta: trasporto pericolosissimo. Pompieri sul postoIl cuore pulsante della viabilità bolognese è rimasto paralizzato per ore, prigioniero di un groviglio di lamiere e paura. Incidente mortale sul lavoro a Sicignano degli Alburni, la rabbia di MarchesanoTempo di lettura: < 1 minuto“Ancora un incidente mortale in un cantiere del Salernitano. Argomenti più discussi: Incidente in viale Marconi: morti due motociclisti di 22 anni; Incidente in viale Lazio, un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un'auto; Scontro tra due moto in viale Marconi a Roma. Morti sul colpo due ragazzi di vent'anni; La tragedia di viale dell'Appennino, chi erano le giovani vittime. La sorella di una delle studentesse lotta al Bufalini. ?Ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma: a perdere la vita in viale Marconi due motociclisti che si sono scontrati. Entrambi erano poco più che ventenni. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com Oggi ho imparato che Luther Vandross è stato coinvolto in un incidente stradale mortale nel 1986. Vandross stava guidando a 50 mph (80 km/h) in una zona di 35 mph (56 km/h) quando è uscito di strada e ha avuto un incidente. Larry Salvemini, un passegger - reddit.com reddit Incidente in viale Marconi, morti due ragazzi di 21 e 22 anni: le moto accartocciate nello schiantoDomenica di sangue a Roma. Poco dopo le 23, si è verificato un terribile incidente mortale in viale Marconi, all'altezza dell'incrocio con via Pincherle. Il bilancio ... leggo.it