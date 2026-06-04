Un altro assalto a un bancomat in Puglia si è verificato questa mattina, questa volta nella filiale di una banca locale. L’evento è avvenuto pochi minuti prima delle cinque, quando il bancomat è stato fatto esplodere con un ordigno. Durante la fuga, i malviventi hanno utilizzato chiodi a quattro punte. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o su eventuali danni collaterali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il bancomat della filiale della banca Credem di Canosa di Puglia, nella Bat, è stato fatto esplodere pochi minuti prima delle cinque del mattino. La potente deflagrazione ha danneggiato la struttura esterna all'istituto di credito. Ad agire è stato un gruppo di almeno quattro persone col volto coperto che è stato sorpreso da un vigilante di un istituto privato con cui c'è stato un scambio di minacce seguito dalla fuga dei quattro su un'auto scura. Sulla strada su cui si trova la banca, via Kennedy e su un tratto di quella che la precede, via Corsica, erano stati posizionati chiodi a quarto punte per coprire la fuga della banda. Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il contante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ennesimo assalto, bancomat sotto tiro in Puglia: esplosione e chiodi a quattro punte per la fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presa banda specializzata nell'assalto ai bancomat con esplosivo: 11 misure cautelari

Notizie e thread social correlati

Esplosione nella notte: salta il bancomat di Volpiano, ladri in fuga dopo l'ennesimo colpoDurante la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, si è verificata una doppia esplosione a Volpiano.

Esplosione nella notte: assalto al bancomat scuote la tranquillità del paeseNella notte, un'esplosione ha colpito una filiale bancaria nel centro di un paese della provincia di Chieti, provocando ingenti danni all'edificio.

Temi più discussi: Manfredonia, esplode il bancomat della Bper in pieno centro: assalto nella notte in Piazza Marconi; Esplosione al bancomat di Andretta: assalto con marmotta nella notte; Bunker della marijuana sotto il pollaio, tre in carcere: scoperta a Cerignola una serra sotterranea hi-tech.

Boato all'alba nell'Ennese: bancomat sventrato con la tecnica della marmotta, cittadini sotto chocUn boato all’alba ha scosso il centro di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, svegliando i residenti di piazza della Repubblica. Intorno alle 4 di mattina è stato esploso lo sportello bancomat ... lasicilia.it

Foggia, a Pietramontecorvino ennesimo assalto al bancomat. E' l'undicesimo sportello a saltare in ariaNon si arresta la scia criminale contro gli sportelli bancomat in provincia di Foggia. L’ultimo episodio esplosivo, in ordine di tempo si è verificato la notte scorsa a Pietramontecorvino, piccolo ... quotidianodipuglia.it