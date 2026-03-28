Nella notte, un'esplosione ha colpito una filiale bancaria nel centro di un paese della provincia di Chieti, provocando ingenti danni all'edificio. L'evento si è verificato all'alba, interrompendo il tranquillo ritmo cittadino. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Chieti - Un boato all’alba rompe il silenzio di Cupello, gravi danni alla filiale bancaria e indagini in corso per identificare i responsabili Un violento assalto con esplosivo ha colpito nella notte il centro di Cupello, in provincia di Chieti, dove un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria un bancomat utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”. L’episodio si è verificato intorno alle 4:45, prendendo di mira la filiale della BPER Banca situata nel cuore del paese. La deflagrazione, particolarmente intensa, ha provocato danni ingenti alla struttura dell’istituto di credito e ha coinvolto anche l’area circostante, con vetri infranti nelle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Esplosione nella notte: assalto al bancomat scuote la tranquillità del paese

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