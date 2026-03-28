Durante la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, si è verificata una doppia esplosione a Volpiano. Intorno alle 4, alcuni malviventi hanno attaccato il bancomat di una filiale di Unicredit in piazza 25 aprile. Dopo l'esplosione, i ladri sono fuggiti dal luogo dell’episodio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Doppia esplosione a Volpiano, nella notte tra ieri e oggi, 28 marzo 2026. Alcuni malviventi, intorno alle 4, hanno preso di mira i bancomat Unicredit di piazza 25 aprile. Con l’uso di esplosivo, sono riusciti a sradicare e portare via uno dei due dispositivo per la distribuzione di contanti, con gravi danni all’edificio. Il bottino, al momento, è da calcolare. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati dai residenti che si sono svegliati per i forti boati. All’arrivo delle forze dell’ordine, la banda era già scappata via, facendo perdre le proprie tracce. Questo è solo l’ultimo della lunga serie di colpi simili messi a segno in diversi luoghi del Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Esplosione nella notte: salta il bancomat di Volpiano, ladri in fuga dopo l'ennesimo colpo

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