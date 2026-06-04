Enervit vola | utile record e il traguardo da 103 milioni

Notizia in breve

Enervit ha registrato un utile record e ha raggiunto un fatturato di 103 milioni di euro. La crescita si è basata su una strategia che ha ampliato la presenza, passando dalle farmacie al mercato digitale. L’azienda ha puntato su prodotti di dolcificazione e integratori, rafforzando la distribuzione online e sviluppando nuovi canali di vendita. La trasformazione ha permesso di espandere la propria presenza internazionale, contribuendo ai risultati finanziari positivi.