Enervit vola | utile record e il traguardo da 103 milioni

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enervit ha registrato un utile record e ha raggiunto un fatturato di 103 milioni di euro. La crescita si è basata su una strategia che ha ampliato la presenza, passando dalle farmacie al mercato digitale. L’azienda ha puntato su prodotti di dolcificazione e integratori, rafforzando la distribuzione online e sviluppando nuovi canali di vendita. La trasformazione ha permesso di espandere la propria presenza internazionale, contribuendo ai risultati finanziari positivi.

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Come ha fatto un produttore di dolcificanti a diventare un colosso globale?. Quale strategia ha permesso il passaggio dalle farmacie al mercato digitale?. Perché la gestione familiare è stata determinante per raggiungere l'utile record?. Cosa prevede il piano di espansione internazionale dopo i risultati del 2025?.? In Breve Crescita diffusa in tutti i canali di vendita nel bilancio 2025. Alberto Sorbini nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella. Evoluzione storica dai dolcificanti degli anni 70 alle soluzioni digitali. Espansione pianificata verso i canali di vendita internazionali. Il successo di Enervit: dalla farmacia al traguardo da 103 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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