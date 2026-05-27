Cefla ha registrato un utile netto di 66 milioni di euro, il livello più alto mai raggiunto. I ricavi sono stati di 663 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente. Nonostante le difficoltà del mercato globale, con rallentamenti produttivi e incertezze economiche, i conti della società restano solidi. La performance si riflette in un risultato finanziario positivo e in un bilancio in miglioramento.

Utile netto record e conti in salute, nonostante un mercato globale che continua a muoversi tra rallentamenti produttivi e incertezze economiche. Il 2025 del gruppo Cefla si chiude con numeri che confermano la forza finanziaria della cooperativa imolese e la capacità di mantenere elevata la redditività anche in una fase meno brillante sul fronte dei volumi. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. I ricavi si attestano a 663 milioni di euro, in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,6%), ma il dato che spicca è soprattutto quello dell’ utile netto: 70,6 milioni di euro, il più alto mai registrato nella storia del gruppo, in crescita dell’1,5% rispetto ai 69,5 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cefla vola, utile netto da record. I ricavi si attestano a 663 milioni

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