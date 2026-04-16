Nel 2025, Mfe ha registrato un aumento significativo dei ricavi, superando i 4 miliardi di euro. L'utile consolidato è raddoppiato rispetto all'anno precedente, arrivando a un livello che permette di distribuire dividendi record di 154 milioni di euro. Questi risultati si riflettono in un miglioramento della performance finanziaria complessiva dell’azienda, che ha visto un progresso sostanziale rispetto agli anni passati.

Il bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro. La crescita del 37% rispetto all’esercizio precedente è alimentata dall’integrazione del gruppo tedesco Prosieben, consolidato a partire dal quarto trimestre. L’utile netto ha subito un’impennata drastica, arrivando a 301 milioni di euro, superando abbondantemente i 138 milioni registrati nel 2024, anno in cui le svalutazioni legate alla società tedesca avevano frenato i profitti. L’espansione europea e la solidità dei flussi finanziari. L’operazione su Prosieben, che ha portato il controllo del capitale sociale al 75,6%, ha richiesto un esborso di 504 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioni

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