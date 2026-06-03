La Commissione europea ha approvato misure che consentono maggiore flessibilità fiscale nel settore energetico. La decisione permette di usare strumenti più ampi per sostenere la transizione verso fonti di energia più sostenibili. Il governo italiano ha commentato che le richieste fatte sono state accolte. Questa novità apre la strada a nuovi interventi fiscali per agevolare lo sviluppo di energie rinnovabili e migliorare la competitività del settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione europea amplia gli strumenti per sostenere la transizione energetica. La Commissione europea ha presentato una proposta che introduce una maggiore flessibilità fiscale per gli investimenti e le misure legate all’energia, con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza energetica dell’Unione e accelerare l’abbandono dei combustibili fossili. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, che ha illustrato il nuovo meccanismo destinato agli Stati membri. La misura prevede l’estensione della Clausola nazionale di salvaguardia, inizialmente pensata per la difesa, anche agli interventi strategici nel settore energetico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - UE, più flessibilità fiscale per l’energia: via libera di Bruxelles. Giorgetti: “Accolte le nostre richieste”

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