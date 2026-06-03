Taglio accise il 6 giugno scade lo sconto | nel piano del Governo un voucher di 100 euro per i redditi bassi

Il 6 giugno scade lo sconto sulle accise dei carburanti. Il governo sta valutando se prorogare lo sconto o introdurre nuove misure. Nel piano si ipotizza un voucher di 100 euro destinato ai redditi più bassi. La decisione su eventuali proroghe o interventi sarà comunicata nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati annunci ufficiali sulle misure future.

Il 6 giugno scade il taglio delle accise sui carburanti e il governo deve decidere se prorogare lo sconto o varare altre misure. Tra le opzioni possibili, un voucher da 100 euro collegato alla carta Dedicata a te da usare per l'acquisto di diesel e benzina e destinato alle famiglie con redditi bassi, fino a 15 mila euro. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 6 giugno, ma a che prezzo

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La Commissione EU va incontro alle richieste dell’Italia: un margine di flessibilità agli Stati per la crisi energetica. Tuttavia la flessibilità sarà limitata agli investimenti per la transizione ecologica e non per finanziare tagli di accise sui carburanti reddit

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