carburanti dal taglio delle accise 25 centesimi al litro alle multe ai petrolieri tutte le misure del governo

Da oggi entra in vigore il decreto legge approvato dal governo che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sulle accise dei carburanti, con l’obiettivo di abbassare i prezzi di benzina e gasolio. Il provvedimento, pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, permette di intervenire immediatamente sui rincari e include anche multe ai petrolieri.

Il taglio dei prezzi dei carburanti è operativo da oggi. Il decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026 e rende immediato l’intervento deciso dal governo per contenere i rincari di benzina e gasolio. La misura, annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera del Cdm, punta a ridurre il prezzo alla pompa di circa 25 centesimi al litro. L’obiettivo indicato dall’esecutivo è riportare benzina e diesel sotto la soglia di 1,90 euro al litro. Decreto carburanti: misure in vigore da oggi. L’intervento nasce nel pieno della nuova tensione sui mercati energetici legata alla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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