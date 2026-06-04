Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano è salito a 0,137 euro per kilowattora, pari a circa 137 euro per megawattora, il 4 giugno 2026. Questo valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), il costo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. La cifra di oggi è superiore rispetto ai giorni precedenti, segnando un aumento nel prezzo dell’energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 4 Giugno 2026, un valore di 0,137 €kWh (pari a 136,96 €MWh). Il dato evidenzia un rialzo del 3,5% rispetto a ieri e si posiziona oltre l’8% sopra la media degli ultimi 7 giorni e oltre il 12% sopra la media degli ultimi 30 giorni. Il trend segnala quindi una fase di aumento dei prezzi nel mercato libero, pur restando lontano dai massimi mensili (146,46 €MWh, ovvero 0,146 €kWh). Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di partenza a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,137 €/kWh – 4 Giugno 2026

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