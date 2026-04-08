Oggi, 8 aprile 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta a 0,128 euro per kilowattora, pari a circa 128 euro per megavettoreora. Si tratta di un aumento rispetto alle quotazioni precedenti, con il mercato libero che mostra questo dato di riferimento per il costo all’ingrosso dell’energia. Questa cifra rappresenta il prezzo di base che si applica alle transazioni di energia nel paese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 8 Aprile 2026, un valore di 0,128 €kWh (127,98 €MWh). Questo dato rappresenta un incremento rispetto alla media degli ultimi 7 giorni (+5,3%), pur restando inferiore rispetto alla media degli ultimi 30 giorni (-8,7%). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi dell’energia elettrica. Tuttavia, il prezzo finale in bolletta per i consumatori domestici include anche tasse, oneri di sistema, costi di trasporto e gestione del contatore.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026

Energia elettrica stabile ma sopra la media settimanale: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si...

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