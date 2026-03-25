Schlein | Affluenza così alta e vittoria netta è chiaro messaggio politico a Giorgia Meloni – Il video

Il 25 marzo 2026, la segretaria del Partito Democratico ha incontrato i giornalisti stranieri a Roma, presso la sede di un’associazione in Palazzo Grazioli. Durante l’incontro, ha commentato i risultati elettorali, sottolineando l’alta affluenza alle urne e la vittoria netta ottenuta, ritenendoli un chiaro messaggio politico rivolto alla leader di un altro partito.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato la Stampa Estera a Roma presso la sede dell’Associazione a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni: «Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi». Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova» Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

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