Alla fine ha vinto Meloni | Bruxelles apre alla flessibilità italiana su energia e difesa

La Commissione europea ha annunciato che riconoscerà una maggiore flessibilità per l’Italia riguardo alle norme sull’energia, all’interno della clausola di salvaguardia prevista per il Patto di stabilità. La decisione permette deroghe sugli investimenti in difesa, facilitando le misure prese dal governo italiano. La misura mira a consentire un’adeguata gestione delle risorse energetiche e militari senza violare le regole europee. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Alla fine la spunta il governo Meloni. La Commissione europea si prepara infatti a riconoscere una certa flessibilità per l’ energia all’interno della clausola di salvaguardia pensata per consentire deroghe al Patto di stabilità sugli investimenti nella difesa. L’indicazione dovrebbe arrivare mercoledì da Bruxelles e, secondo quanto si apprende, va nella direzione sollecitata dall’Italia. La concessione, però, avrà un perimetro preciso. La flessibilità riguarderà gli investimenti e non i sussidi, secondo quanto trapelato da Ansa. Il punto politico è comunque evidente. Roma chiedeva di non separare completamente il tema della sicurezza energetica da quello della difesa, soprattutto in una fase in cui il costo dell’energia resta una delle grandi fragilità strategiche europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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