energia aiuti ue con paletti

L’Unione Europea ha approvato all’Italia un aumento del deficit, consentendo di spendere di più per fronteggiare il caro energia. Tuttavia, questa possibilità è condizionata all’uso delle risorse per ridurre la dipendenza da gas e petrolio. La decisione segue le richieste italiane di maggiore flessibilità fiscale. La Commissione Europea ha specificato che i fondi devono essere destinati a progetti di transizione energetica. La misura avrà effetto nel prossimo bilancio comunitario.

Bruxelles concede all’Italia il margine che Roma chiedeva: più deficit per fronteggiare il caro energia, ma solo se le risorse serviranno a ridurre la dipendenza da gas e petrolio. Nel Semestre europeo la Commissione apre all’estensione della clausola nazionale di salvaguardia, nata per la difesa, anche alla resilienza energetica. Per il governo è una vittoria negoziale; per Bruxelles, una flessibilità condizionata: niente sussidi a pioggia, niente scorciatoie sulle accise, sì a investimenti strutturali. Sì alla deroga, ma nessun assegno in bianco. Il perimetro è nei numeri. Gli Stati potranno utilizzare fino allo 0,3% del Pil all’anno nel 2026, 2027 e 2028, con un tetto cumulato dello 0,6% nel triennio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Is the US preparing a ground invasion of Iran

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