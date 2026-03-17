Crisi dell’energia in arrivo taglio delle tasse in bolletta e aiuti Ue

Una crisi energetica legata alla guerra in Iran sta portando a un aumento dei prezzi di petrolio e gas, anche se le risorse energetiche sono disponibili. Per fronteggiare questa situazione, sono previsti tagli delle tasse sulle bollette e nuovi aiuti da parte dell’Unione Europea. La situazione rischia di peggiorare se i costi continueranno a salire.

La guerra in Iran ha innescato una nuova crisi nei prezzi dell’energia, dal petrolio al gas. L’energia non manca, ma costa troppo e lo shock dei prezzi potrebbe peggiorare. E l’Europa si ritrova ad affrontare la terza crisi sistemica nel giro di meno di un decennio, dopo la pandemia e dopo la guerra in Ucraina. Il piano Ue sull’energia. Il piano d’emergenza dell’Unione europea sull’energia, anticipato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, arriva quando in poco più di due settimane l’Ue ha già sostenuto circa 6 miliardi di euro di costi aggiuntivi per le importazioni energetiche. Il piano di Bruxelles si concentra su misure immediate per proteggere famiglie e imprese, in particolare le industrie energivore che sono già sotto pressione e che, a cascata, hanno innescato la sofferenza del settore bancario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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