Emporio Letterario Pienza salotto di cultura con il premio a Goracci

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani apre i battenti la XIV edizione di Emporio Letterario a Pienza, organizzata dall’Associazione Culturale Compagnia del Teatro-Caffeina e dal Comune. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, con una serie di eventi dedicati alla letteratura. La direzione è affidata a Giorgio Renzetti. La rassegna si propone come un punto di incontro culturale per scrittori, lettori e appassionati.

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Domani si alza il sipario sull’ Emporio Letterario di Pienza, con la XIV edizione diretta da Giorgio Renzetti, promosso dall’Associazione Culturale Compagnia del Teatro-Caffeina in collaborazione con il Comune. A Lucia Goracci sarà assegnato il riconoscimento dedicato alla ricorrenza. La giornalista, che chiuderà la manifestazione domenica 7 giugno con l’incontro ’Professioni: la corrispondente di guerra’, riceverà il premio. Venerdì 5 giugno, dalle 16 alle 19.30, il festival si aprirà nel Cortile di Palazzo Piccolomini con Giorgio Nisini e Luca Ralli e il loro "La ragazza che vedeva nel buio", pubblicato da Oligo. Seguirà Gherardo Colombo con "La giustizia italiana in 10 risposte" (Garzanti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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