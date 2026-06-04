emporio letterario pienza salotto di cultura con il premio a goracci

Notizia in breve

Domani apre i battenti la XIV edizione di Emporio Letterario a Pienza, organizzata dall’Associazione Culturale Compagnia del Teatro-Caffeina e dal Comune. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, con una serie di eventi dedicati alla letteratura. La direzione è affidata a Giorgio Renzetti. La rassegna si propone come un punto di incontro culturale per scrittori, lettori e appassionati.