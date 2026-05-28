Il premio letterario ’Divorato’ si concentra sul tema del cibo come elemento di racconto, memoria e cultura. L’evento coinvolge autori e lettori, promuovendo opere che esplorano il ruolo del cibo nella vita quotidiana. La manifestazione si svolge in diverse location e prevede presentazioni di libri, incontri e workshop. Il focus principale è sull’importanza delle narrazioni legate al cibo, con attenzione a come esse riflettano tradizioni e identità culturali.

Il cibo come racconto, memoria e cultura. Sarà questo il filo conduttore di ’Divorato’, la manifestazione pensata dal giornalista Fabio Cortese che domani e sabato animerà il centro storico di Magliano con incontri, arte e sapori del territorio, in occasione della prima edizione del premio letterario ’Heba’. L’iniziativa intende esplorare il profondo legame tra letteratura e gastronomia, mettendo al centro il valore del racconto e delle tradizioni legate alla tavola. Un dialogo tra pagine e sapori che coinvolgerà pubblico, autori e appassionati in un percorso culturale immersivo. Il programma prenderà il via domani alle 19 con l’inaugurazione di ’FoodArt’, mostra dedicata alla rappresentazione artistica del cibo curata dall’associazione culturale Arti in Corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cibo e premio letterario ’Divorato’ dalla cultura

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