Il premio letterario Pane e Parole si propone di promuovere la cultura attraverso iniziative che puntano a sensibilizzare sul valore dell’informazione. In un momento in cui i sistemi democratici affrontano pressioni autoritarie e i principi di partecipazione sono messi in discussione, il progetto si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’educazione critica e la diffusione di contenuti culturali. Coop Alleanza 3 si impegna in questa direzione con l’obiettivo di sostenere la valorizzazione letteraria.

Educare a un consumo critico di quel bene immateriale che è l’informazione. Con questo obiettivo, in un contesto geopolitico in cui il modello democratico liberale cede terreno a spinte autoritarie e in cui i valori fondanti della partecipazione sono messi in discussione, Coop Alleanza 3.0 scende in campo sul terreno della cultura lanciando il Premio Letterario Pane e Parole. Presentata ieri a Roma, nella sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo, l’iniziativa è dedicata alla saggistica che esplora le dinamiche delle trasformazioni civili attraverso una lente storica, politica, economica o sociale, o che approfondisce il rapporto tra scienza, società e produzione alimentare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pane e Parole, il premio letterario: "Così investiamo nella cultura"

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