Csm stop alla consulenza di Emiliano | verso il no all' aspettativa per l' incarico con Decaro

Il Consiglio Superiore della Magistratura si sta preparando a esprimere un parere negativo sulla richiesta di aspettativa avanzata da Michele Emiliano, in relazione all'incarico con il sindaco di una città. La decisione segue diverse valutazioni interne e sembra indicare la volontà di non concedere questa aspettativa. La questione riguarda la compatibilità tra l’incarico politico e il ruolo nel Consiglio.

Parere negativo unanime sulla richiesta dell'ex governatore: l'incarico fiduciario da consulente giuridico del presidente della regione è ritenuto "privo di precedenti normativi" e "troppo generico" Il Consiglio Superiore della Magistratura sembrerebbe orientato verso il parere negativo sulla richiesta di aspettativa per Michele Emiliano. L'ex governatore pugliese era stato designato come consulente giuridico del suo successore, Antonio Decaro, ma i lavori della prima commissione di Palazzo dei Marescialli sembrano chiudere la porta a questa soluzione. A riportarlo sono diversi quotidiani, come La Gazzetta del Mezzogiorno e Repubblica. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Csm, stop alla consulenza di Emiliano: verso il "no" all'aspettativa per l'incarico con Decaro Articoli correlati Leggi anche: Decaro sì, ma anche De-generoso: Emiliano resta fuori dalla giunta ma è pronta una consulenza da 130mila euro “Emiliano assessore alle Crisi industriali in Puglia”: l’ex governatore verso un posto nella giunta DecaroMichele Emiliano potrebbe diventare a breve assessore alle Crisi industriali nella giunta di Antonio Decaro in Puglia. Tutti gli aggiornamenti su Csm stop alla consulenza di Emiliano... Temi più discussi: Il Csm verso lo stop a Emiliano: non può fare il consulente giuridico di Decaro alla Regione; Più potere alla politica e Csm smantellato. Le incognite del sorteggio se vince il sì al referendum; L'altolà del Csm a Michele Emiliano consulente: Incarico non autorizzabile. Porta aperta a una scappatoia; Referendum: perché votare No. Il Csm verso lo stop a Emiliano: non può fare il consulente giuridico di Decaro alla RegioneIl dossier della toga barese è dalla seconda metà di gennaio all’attenzione della commissione di Palazzo dei Marescialli che valuta gli incarichi extra giudiziari per i magistrati ... lagazzettadelmezzogiorno.it Caso Emiliano, il Csm alla giunta della Regione Puglia: «Istanza per la consulenza da rifare»La richiesta di autorizzazione a poter svolgere l’incarico di consulente giuridico per Michele Emiliano, formulata dalla giunta della Regione Puglia e inviata al Csm a gennaio, è stata considerata ... lagazzettadelmezzogiorno.it ECCO CHI ERANO LE TOGHE CHE A NAPOLI SALTELLAVANO CONTRO LA MELONI Tra i festanti, il procuratore Policastro, che evocava la P2, e l’ex consigliere del Csm Ardituro, di cui Palamara diceva: «Ci dirà pure come andare a pisciare». Cori contro la - facebook.com facebook Dopo gli insulti e i cori dei colleghi contro #AnnalisaImparato, la pm per il "Sì", anche il consigliere laico del #Csm, #EnricoAimi, stigmatizza quanto accaduto: "Scene irriguardose. Un regolamento di conti" x.com