Michele Emiliano non potrà ricoprire il ruolo di consulente di Antonio Decaro in Regione Puglia dopo che il Consiglio superiore della magistratura ha respinto una richiesta di incarico. Questa decisione rappresenta il terzo no ricevuto dal politico in merito a una posizione simile. Nel frattempo, si sta valutando l’approvazione di una consulenza gratuita in Senato, con decisioni che sembrano avvicinarsi a una conferma.

Michele Emiliano non potrà fare il consulente di Antonio Decaro in Regione Puglia. Nell’ultima puntata di una saga surreale, la Terza Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha respinto di nuovo la richiesta del governatore di nominare il suo predecessore come “incaricato speciale” sul dossier Ilva, una bocciatura che equivale al tramonto definitivo di questa ipotesi. Non sono bastati i vari “aggiustamenti” dell’istanza, tra cui, da ultimo, il cambio di inquadramento da lavoro dipendente a co.co.co.: la commissione all’unanimità ha ritenuto che un magistrato, quale tuttora è Emiliano, non possa svolgere un incarico essenzialmente amministrativo e gestionale, anche perché non esistono precedenti in questo senso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emiliano, tramonta l’incarico in Regione Puglia: terzo no del Csm a Decaro. Verso l’ok alla consulenza (gratuita) in Senato

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